(P. Cal.) Il sindaco decide di chiudere il Calmaggiore per limitare l'afflusso di gente e scongiurare il pericolo degli assembramenti, ma fioccano le polemiche. Stefano Pelloni, capogruppo Pd, è severo e non ritiene la misura presa così efficace: «La scelta di rendere a senso unico Calmaggiore, senza pensare che le persone si sarebbero riversate inevitabilmente nelle piazze adiacenti, è incomprensibile. Non si può continuare con una mano a incentivare le presenze in città e con l'altra vietarle. Si continua a fare polemica contro il governo su spritz, piste da sci e pranzo di Natale, ma poi l'invenzione della zona gialla plus del presidente Zaia si sta rivelando disastrosa. Bisogna dare un messaggio chiaro ai nostri cittadini: la situazione in Veneto è gravissima e non possiamo permetterci la gestione dei flussi nel centro in questa maniera» Ancora più duro Giovanni Tonella, segretario cittadino dei Dem: «Ogni giorno muoiono persone e delle famiglie perdono i loro cari. La situazione è ancora grave e servirebbe capirlo, e agire di conseguenza. Eppure anche oggi (ieri ndr), in centro a Treviso vi erano assembramenti, anzi un assembramento. E non c'era la manifestazione contro le misure del Governo, no, c'era il lassismo di una amministrazione comunale che non sa capire che serve garantire la sicurezza. Un sindaco che ha paura di assumersi responsabilità».

