Pelloni «In Aertre nomine discutibili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROTREVISO A dare fuoco alle polveri è stato Stefano Pelloni, capogruppo del Pd. Ha preso la parola e detto la sua sulle nomine fatte per Aertre, la società chiamata a gestire l'aeroporto per conto di Save: «Faccio i complimenti per aver nominato, nella principale società partecipata dal Comune, persone con il curriculum che spaziano da pr del Supersonic o dei locali della riviera jesolana o che hanno gestito piccole società di calcio». Poche parole, ma taglienti quanto basta, dedicate a Elena Taffarello e Marco Pinzi, i due nomi...