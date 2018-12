Pelloni avverte: «Un professionista del genere va tenuto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REAZIONITREVISO «Sinceramente ci penserei bene prima di tagliare i ponti con un professionista del calibro di Goldin. Con uno come lui mi lascerei sempre non una, ma due porte aperte». Stefano Pelloni, capogruppo del Pd in consiglio comunale, non è così convinto che la scelta di rinunciare, almeno per il momento, a Marco Goldin sia la migliore. Ha ancora negli occhi il successo della mostra sugli impressionisti, le code davanti a Santa Caterina, i numeri. E ritiene che dire di no a tutto questo sia per lo meno un azzardo: «A Treviso il...