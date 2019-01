Pelloni accusa: «Investire nei vigili non basta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZATREVISO Stefano Pelloni, capogruppo del Pd, è stato chiaro: se si parla di sicurezza non ci si può limitare a investire solo nella Polizia locale. «In questi mesi - ha sottolineato nel corso del Consiglio Comunale - la giunta comunale ha investito 800mila euro in nuove attrezzature destinate alla Polizia locale. Forse eccessivi visto che, come dicono tutti, stiamo parlando della città più sicura d'Italia». Pelloni ha fatto poi riferimento agli allarmanti dati sull'uso di sostanze stupefacenti molto pericolose, come l'eroina:...