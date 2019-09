Pedone investito, il Put si blocca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Ieri mattina un incidente banale, dovuto alla distrazione di un autista della Mom che ha urtato un pedone mentre stava attraversando la strada, ha letteralmente paralizzato la circolazione del centro storico di Treviso e del put. L'episodio è avvenuto qualche minuto prima delle 7.30 (in uno dei momenti più critici della giornata per quanto riguarda il traffico) lungo via De Gasperi, a Treviso, di fronte alla sede del Genio Civile e poco distante dalla stazione delle corriere e quella ferroviaria. IL FATTOUn bus della Mom che...