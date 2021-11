Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Giovanni Zorzi è l'unico candidato alla segreteria provinciale del Pd. Il segretario uscente ha confermato ieri la sua intenzione di puntare al rinnovo. E, alla scadenza dei termini per presentare le firme, si trovato senza avversari. Sarà quindi una candidatura unitaria, segnale di un partito finalmente coeso.Un passo avanti. Ogni giorno per un PD più forte: questo il titolo della sua mozione.«Per me è una grande responsabilità ...