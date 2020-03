Due proposte per contribuire a fermare il contagio in corso e ad uscire quanto prima dall'emergenza sanitaria: tamponi per primi a medici, infermieri e operatori sanitari e sanificazione delle strade. Il Pd provinciale dà il suo contributo per fare fronte al contagio. «Abbiamo ascoltato la proposta di Zaia - dichiarano Nicolò Rocco, responsabile sanità per il PD provinciale, e Claudio Beltramello, medico di Castelfranco e coordinatore del gruppo strategico sulla sanità del PD regionale - di fare tamponi fuori dai supermercati. Senza spirito polemico, ci permettiamo di suggerire una scala di priorità. Prima dunque di fare tamponi a spot su asintomatici fuori dai supermercati, chiediamo che i tamponi siano fatti con urgenza a tutto il personale sanitario e al personale dei servizi sociali e socio-sanitari che per garantire i servizi essenziali. Se fatti i tamponi a queste categorie avessimo la possibilità, facciamoli alle persone asintomatiche ma conviventi o venute in contatto ai casi accertati». Aggiunge Giovanni Zorzi, segretario provinciale: «Alcuni comuni della Sinistra Piave,come Conegliano, stanno procedendo a sanificare le proprie strade e piazze. Se dalla Regione arrivano evidenze scientifiche che dimostrano che questa sia un'operazione necessaria e urgente per rallentare la diffusione del virus, allora chiediamo che venga fatta in tutti i Comuni della Provincia di Treviso e del Veneto».

