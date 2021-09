Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LISTE D'ATTESATREVISO Pazienti trevigiani in trasferta a Feltre per sottoporsi a visite ed esami di gastroenterologia. E medici specialisti in anestesia in arrivo a Oderzo da San Donà per garantire il funzionamento dei servizi. Si guarda oltre i confini della provincia. Dopo il rinvio delle prestazioni non urgenti nel picco dell'epidemia da coronavirus, negli ospedali della Marca si sono allungate le liste d'attesa in particolare per...