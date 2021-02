IL PIANO

TREVISO I trevigiani colpiti da tumore verranno vaccinati contro il coronavirus tra la fine di febbraio a metà marzo. È quanto previsto nel piano messo a punto dall'Usl, fermo restando che il cronoprogramma rimane sempre legato all'effettiva disponibilità dei vaccini. Sono esattamente 58.585 i pazienti oncologici della Marca. Quelli con meno di 80 anni, 43.493 persone, verranno vaccinati direttamente dai reparti di Oncologia degli ospedali ai quali fanno riferimento. Mentre quelli nati prima del 1942, che in tutto sono 15.092, potranno sottoporsi all'iniezione nei centri straordinari in base al calendario definito per gli ultraottantenni. «I pazienti oncologici con meno di ottant'anni verranno chiamati dai reparti di Oncologia conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl contiamo di poter vaccinare tutti in via prioritaria parallelamente ai lavoratori dei servizi essenziali. I tempi, però, dipenderanno dall'effettiva disponibilità dei vaccini. Per ora ci sono state garantite tutte le consegne in programma a febbraio. Speriamo che si continui così anche a marzo».

PROGRAMMAZIONE DIFFICILE

Si va avanti navigando a vista. Ad oggi il piano vaccinale si basa essenzialmente sulla fornitura di circa 7mila vaccini a settimana da parte della Pfizer. Per quanto riguarda il siero di Moderna, ci si è fermati alla consegna di sole 1.300 dosi (provvidenzialmente subito suddivise in 650 prime iniezioni e in altrettanti richiami). Proprio con l'inizio di marzo, però, si dovrebbe poter contare anche sul vaccino di AstraZeneca. Nella Marca sono attese 40mila dosi. L'indicazione attuale è di usare quest'ultimo per le persone con meno di 55 anni. Sarà la chiave di volta per riuscire a immunizzare i lavoratori dei servizi essenziali, in collaborazione con i 512 medici di famiglia, tra i quali insegnanti, farmacisti, forze dell'ordine, autisti dei bus e delle corriere del trasporto pubblico. E potrebbero aggiungersi anche i dipendenti dei servizi pubblici impegnati agli sportelli.

LA LETTERA

Intanto almeno la prima parte della campagna anti-Covid sta per decollare. Le persone nate nel 1940 e nel 1941 riceveranno già nei prossimi giorni la lettera di convocazione dell'Usl per essere vaccinate a partire dal 16 febbraio in quattro centri straordinari: il Bocciodromo di Villorba per il distretto di Treviso, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo e il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X per il distretto di Asolo. La vaccinazione è gratuita e raccomandata a tutta la popolazione, prioritariamente ai soggetti di età maggiore o uguale a 80 anni si legge nella lettera firmata da Benazzi protegge dalle complicanze gravi della malattia, che sono più frequenti nelle persone di età avanzata. Poi si andrà a ritroso, chiamando chi è nato nel 1939, nel 1938 e così via. Chi ha il cellulare, riceverà anche un Sms. Gli anziani che non potranno presentarsi sono chiamati a disdire immediatamente l'appuntamento fissato d'ufficio, facendo riferimento al telefono indicato nella stessa lettera. (m.fav)

