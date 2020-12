IL NODO

TREVISO I trevigiani tagliano le visite mediche. L'emergenza coronavirus ha già portato il 34% dei cittadini residenti nella Marca ad annullare gli appuntamenti non indispensabili. Più di uno su sei, in particolare, non ha potuto fare altrimenti davanti alla decisione di ridurre le attività ordinarie degli ospedali. E la musica non cambierà con l'arrivo del nuovo anno: quasi un terzo dei trevigiani è sicuro che anche nei prossimi mesi si sottoporrà solo a visite essenziali, praticamente le prestazioni salva-vita. Mentre il 16% rinuncia alle cure perché considera l'ospedale un luogo dove si rischia di essere contagiati dal coronavirus. Oltre al Covid, poi, c'è un altro aspetto preoccupante: quasi il 10% dei trevigiani rivela che dovrà fare a meno delle visite mediche perché non in grado di sostenere i relativi costi. È un quadro quanto mai complesso quello che emerge dall'indagine dell'Osservatorio Sanità di UniSalute, compagnia assicurativa del gruppo Unipol, condotta dall'istituto di ricerca Nextplora con il programma Cawi su un campione di trevigiani con più di trent'anni. Quel che è certo è che il coronavirus sta stravolgendo le abitudini dei cittadini nell'ambito della salute e della prevenzione. E non può essere altrimenti.

PRESTAZIONI RIDOTTE

Da oltre un mese gli ospedali garantiscono solo le prestazioni più urgenti, con priorità U e B (rispettivamente entro 72 ore ed entro 10 giorni). Alle quali si aggiungono le visite di controllo a dieci giorni, i percorsi materno-infantili, i percorsi oncologici e quelli relativi alla salute mentale. Il resto è sospeso per consentire al personale di concentrarsi sull'emergenza Covid. Fino ad oggi nella Marca sono state rinviate esattamente 7.441 visite specialistiche programmate. Il numero è destinato a salire. Poi bisognerà provare a recuperarle nel più breve tempo possibile. «Il problema della procrastinazione delle visite e degli esami di controllo avrà strascichi anche nel corso del 2021 si sottolinea nel report di UniSalute un trevigiano su tre (31 per cento) dichiara che si sottoporrà solo a visite essenziali e solo in caso di bisogno. A questi bisogna aggiungere un altro 16 per cento composto dalle persone che, volendo limitare al massimo le probabilità di venire a contatto con il virus, preferiscono evitare luoghi come cliniche e strutture mediche che considerano a rischio». Proprio il recupero delle prestazioni, inoltre, rappresenterà una nuova sfida per l'intero sistema sanitario, che rischia di dover affrontare una domanda molto più elevata del solito. Davanti a un tale scenario, un quarto dei trevigiani (25 per cento) rivela già che si affiderà alle strutture private, nella maggior parte dei casi con l'obiettivo di tagliare i tempi d'attesa. Qui, però, entrano in gioco anche le difficoltà economiche, ulteriormente accentuate dall'epidemia di coronavirus.

DIFFICOLTA' ECONOMICHE

Il 9 per cento dei trevigiani dice infatti che rinuncerà alle visite mediche perché non in grado di sostenerne i costi. «Un trevigiano su cinque (20 per cento) ha avvertito negli ultimi anni un incremento dei costi delle prestazioni mediche», si evidenzia nel report. Per provare a ridurre l'impatto economico si pensa soprattutto da una parte agli screening pubblici gratuiti e dall'altra alle assicurazioni sanitarie. «Che ci si rivolga a strutture pubbliche o private, ciò che interessa ai trevigiani è poter contare su prestazioni di qualità tira le fila l'indagine targata UniSalute su che basi viene valutato lo standard? Innanzitutto sulla competenza del personale medico (53%), ma anche sul rapporto prestazione-costi (13 per cento) e sui tempi per ricevere i servizi (13%)». (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA