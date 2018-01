Paura all'Eden: minacciato un altro commerciante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CITTA' TREVISO Dalla paura alla raccolta di firme da presentare in Comune per convincere l'amministrazione a trovare una nuova casa per l'inquilino che non sopporta i violenti, diventando violento. È l'ultima idea di residenti e negozianti che vivono nell'area di via Montegrappa e del Café Eden. A ottobre l'uomo aveva fatto scandalo, scatenando il panico in via Montegrappa. Nel cuore della notte, infastidito dai rumori provenienti dal vicino ristorante, scese e prese a sprangate l'auto di un cliente. «Basta sono esasperato. Voglio...