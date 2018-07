Paura a Ramon e Crespano: sospesi concerto e feste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZALORIA - «In tanti anni mai vista tanta acqua venire giù in così poco tempo». Commenta così un gruppo di anziani di Loria, il comune più colpito dal maltempo, una vera e propria bomba d'acqua che sabato sera ha interessato l'area Castellana e Pedemontana. A Loria tre le case allagate (in una l'acqua ha raggiunto i 70 centimetri) e feste sospese. Mentre a Riese, nella frazione di Poggiana, l'acqua ha invaso l'intera sede stradale del centro. L'emergenza dalle 19.30 alle 21.30; in una abitazione di Loria hanno terminato di...