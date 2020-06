L'INTERVISTA

TREVISO «Gli Alcuni chiedono un tavolo dedicato alla cultura? Ci sono già tavoli tematici e comunque sono in contatto quotidiano con tutti. Ma siamo prontissimi a incontrare tutti i protagonisti cittadini di questo settore entro luglio. Il confronto non è mai abbastanza». L'assessore alla Cultura Lavinia Colonna Preti accoglie appello lanciato dalla compagnia teatrale trevigiana che dopo i danni immani provocati dalla pandemia, ha lanciato un appello per unire, finalmente, le forze e ridare fiato, ossigeno, stimoli e programmi a un settore che ancora non vede la fine del tunnel.

Assessore, ha letto dell'appello lanciato dagli Alcuni?

«Certo e lo condivido. Tavoli di confronto c'è ne sono già e ci sono anche loro. Ma se serve altro per parlare e trovare nuove soluzioni, il Comune c'è».

Chi si occupa di cultura, chi ci vive, vuole però risposte concrete. Non bastano gli impegni.

«Io sono molto concreta e se convoco un tavolo è solo per ottenere un risultato e non per chiacchierare. La programmazione culturale cittadina non solo è tutta confermata, ma anche implementata. Si faranno tutti i festival. Il Comune ha fatto uno sforzo economico per non perdere nulla».

Di che cifra stiamo parlando?

«Sono stati stanziati per adesso 530mila euro. Serviranno a garantire l'Estate Incantata, il calendario di appuntamenti che andremo a presentare il 6 luglio, il Natale Incantato, tutti i festival e i contributi alle associazioni».

Manca il teatro.

«No, non manca. Quest'anno, per la prima volta, il teatro Comunale farà una rassegna estiva grazie all'iniziativa dello Stabile del Veneto. Questa però non rientra nei contributi diretti del Comune ma può contare su quelli del Fus che, comunque, arrivano sempre al Comune».

A proposito di teatro Del Monaco: Stefano Canazza è stato nominato direttore artistico per la stagione Lirica e Concertistica 2020-2022.

«Esatto. E la sua nomina ci dà l'occasione per organizzare un tavolo di confronto specifico, tutto dedicato a chi si occupa di teatro. Chiameremo gli Alcuni e tutti i vari protagonisti del settore. Anche qui: convoco questo incontro per pensare a una programmazione, a delle iniziative concrete».

Gli Alcuni dicono che il settore cultura è al collasso.

«Il Comune sta facendo di tutto: abbiamo confermato tutti gli appuntamenti, aggiungendone; abbiamo confermato e implementato i contributi economici. Abbiamo anche messo 100mila euro per gli artisti di strada. E penso che in pochi in Italia abbiano fatto lo stesso».

Li ritiene aiuti concreti?

«Certo. Per fare un esempio: i festival. Ci sarà la rassegna Il Festival dei Festival, dove il Comune garantirà le strutture, come i palchi, e ogni associazione avrà la possibilità di tenere il proprio evento. E poi ci sono tutte le agevolazioni come la sospensione di locazioni e affitti per gli spazi comunali o l'occupazione di suolo pubblico gratuito, che varranno anche per il mondo dello spettacolo grazie all'impegno fatto dall'assessore al Bilancio Schiavon e al vicesindaco De Checchi».

Potrebbe non essere sufficiente.

«Sappiamo che molte associazioni avranno comunque difficoltà perchè dovranno fare a meno degli sponsor. Qualche manifestazione sarà, per forza, ridotta».

Lei come valuta la salute del settore cultura?

«Tutto sommato buona. Treviso ha saputo reagire molto in fretta. In settimana c'è stato il primo concerto a Santa Caterina ed è stato un grande successo. Sono soddisfatta. Certo, le difficoltà non mancano. Dovremo fare i conti col calo dei turisti, almeno fino a quando non torneranno quelli stranieri e il turismo legato al business. I problemi ci sono, ma stiamo lavorando molto».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA