Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONEGLIANO«Conegliano, che è la capitale della Sinistra Piave, ha bisogno di rifarsi il trucco con una persona in grado di riaccendere le luci che da alcuni anni si sono offuscate. E noi potremo lavorare e collaborare insieme: per esempio istituendo un ticket unico per i nostri musei». Lo ha detto ieri il sindaco di Treviso Mario Conte a Conegliano in un incontro organizzato dalla Lega nell'androne di Palazzo Sarcinelli, per sostenere la...