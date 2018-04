Passaporti: da lunedì la prenotazione si fa solo online

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITA'TREVISO I viaggi e le vacanze sono quasi alle porte. E c'è un importante novità per chi si appresta ad andare all'estero e non si è mai preoccupato di dotarsi di documenti validi per l'espatrio, carta d'identità a parte. Da lunedì prossimo partirà infatti il nuovo servizio telematico della questura di Treviso per richiedere online il passaporto. «Così si snellisce la burocrazia, si migliora il servizio e si riducono i tempi d'attesa» spiega il dirigente Luca Migliorini. Dall'inizio della prossima settimana le pratiche...