Pasqua: la Prefettura incrementa i controlli

IL DISPOSITIVOTREVISO Il prefetto di Treviso Laura Lega, in occasioni delle festività pasquali, ha disposto un incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dei servizi di polizia stradale. Sotto stretta osservazione, in particolare, le aree e i luoghi connotati da un significativo afflusso e gli obiettivi territoriali ritenuti a rischio. «Sarà potenziata la vigilanza presso tutte le località che costituiscono mete privilegiate per turisti e fedeli - spiega in una nota la Prefettura -, nonchè presso quei luoghi...