Partono i lavori contro gli allagamenti

Inizieranno lunedì i lavori di sistemazione nella strada Comunale S. Vitale per mitigare il rischio idraulico attraverso un'escavazione controllata dei fossati laterali, l'adeguamento di alcuni ponticelli e il sostegno delle sponde con l'installazione di palificate. L'intervento si svilupperà lungo tutto l'asse viario (1,8 chilometri) e coinvolgerà l'intero sedime stradale. Verranno inoltre realizzate alcune piazzole per agevolare il flusso del traffico mediante un tombinamento del fossato. Subito dopo l'intervento di messa in sicurezza...