TREVISO Vietato uscire dal proprio comune per andare dal parrucchiere: i saloni trevigiani sul piede di guerra scrivono al Prefetto. «Serve subito chiarezza: rischiamo fino al 70% del fatturato» chiarisce Giannantonio Papa, responsabile di categoria a Confartigianato. L'ultimo decreto nazionale ha tolto il sorriso agli artigiani della bellezza in tutta Italia. Profonda crisi anche per i bar che si sentono penalizzati dalle restrizioni della zona arancione e dal ritardo dei ristori per i mancati guadagni.

Il Governo stabilisce infatti che parrucchieri e barbieri restano aperti nelle zone gialle, arancioni e rosse del Paese, rispettando le restrizioni esistenti in ogni zona e le regole di distanziamento e igiene già fissate. In zona gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento, mentre dalle 22 alle 5 del mattino dopo è vietato ogni spostamento, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In questo caso ci si può recare da un parrucchiere anche nel comune vicino. In zona arancione ci si può spostare dalle 5 alle 22 solo all'interno del proprio comune e dalle 22 alle 5 del mattino dopo sono vietati 24 ore su 24 tutti gli spostamenti, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Motivazioni fra cui non rientra andare dal parrucchiere in un comune vicino. «Anzitutto chiediamo chiarezza: l'ordinanza non è esente da ambiguità, e ognuno la interpreta come crede. Ma così si rischiano sanzioni pesanti» mette subito in chiaro Gianantonio Papa. Il problema investe in larga parte i piccoli centri. «Ci sono paesi in cui magari piccoli saloni sono riusciti a farsi un nome grazie all'abilità e al rapporto con le clienti. Hanno scheda colore, conoscono perfettamente le esigenze di chi si siede in poltrona. Come si fa a dire che da oggi bisogna cambiare tutto? E' una follia».

Papa si fa collettore della protesta di tutti i parrucchieri ed estetisti della Marca. «Il nostro comparto ha già dovuto sacrificarsi la scorsa primavera con sei settimane di chiusura». 2700 attività e 5000 lavoratori: questa la geografia del comparto nel trevigiano. Si tratta di attività che, durante la prima chiusura, hanno perso anche 60 mila euro. «Confidiamo che la Prefettura chiarisca quanto prima i nodi: non possiamo permetterci un'apertura di tre settimane perdendo anche il 70% dei nostri clienti. A questo punto converrebbe dichiarare zona rossa e intervenire in tempi rapidi con i ristori».

E sulla certezza dei tempi interviene anche la Fipe trevigiana. «I nostri associati non solo non hanno ancora visto un accredito delle spettanze durante il periodo di chiusura natalizia-spiega il presidente Dania Sartorato- In diversi casi stanno attendendo la seconda tranche, quella autunnale, ma in altri casi aspettano addirittura la prima, quella relativa alla pandemia primaverile. Tempi insostenibili che stanno mettendo sul lastrico i ristoratori e aprono pericolosi corridoi a indebitamenti ambigui». L'esordio in zona gialla si è rivelato un boomerang per bar e ristoranti. Al punto che il sindaco Mario Conte si è mobilitato con telefonate di supporto spiegando come 1 locale su 3 sia a rischio chiusura e ha attaccato il sottosegretario Achille Variati per il ritardo dei ristori. «Grazie a questa decisione saremo in balia dell'assistenza che arriverà dai fondi europei e governativi. Ma la situazione è davvero difficile». La Fipe tra i due lockdown aveva calcolato che per ripianare i debiti occorreranno 20 anni alle aziende: finita la pandemia bisognerà rinegoziare tutto abbassando le rate per far fronte a nuovi investimenti e questo è il tempo medio che ogni bar o ristornate impiegherà per restituire il capitale agli istituti di credito». Nel pomeriggio infine si è diffusa la notizia che il Governo Conte sta valutando di introdurre nel Dpcm il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18. «È stato fatto tutto per incentivare l'asporto, e adesso marcia indietro. Ennesima tegola per i pubblici esercizi» conclude Sartorato.

