TREVISO «Noi più sicuri degli ambulatori. Una decisione che ci riempie di amarezza». Non c'è sorpresa ma un grande scontento tra gli acconciatori e gli estetisti trevigiani per l'ennesima serrata. Un comparto che nella Marca schiera 2700 attività e 5000 lavoratori e che ha già sopportato 5 settimane di fermo la scorsa primavera, a fronte di tre tranche di ristori rispettivamente da 600, 600 e 1000 euro.

«Una decisione spiazzante» dice Gianantonio Papa, presidente acconciatori della provincia di Treviso, che dà voce ai 1500 saloni dislocati nella Marca. «Continuo a ripetere che abbiamo uno standard di sicurezza paragonabile agli ambulatori, non ci meritavamo questa chiusura. Stavamo un po' sistemando gli incassi e adesso è un altra mazzata». Un mese in meno di lavoro rappresenta cifre importanti soprattutto per i saloni che hanno affitto e dipendenti. «Come categoria abbiamo fatto un lavoro incredibile per rispondere alle esigenze di sicurezza: plexiglass, ozonizzazione, vestagliette copriscarpe monouso, gel ovunque. A fronte di uno sforzo economico davvero consistente constatiamo l'indifferenza del Governo». Papa spiega anche che focolai di contagi nei saloni trevigiani non ne sono stati rilevati, a dispetto di altre realtà la cui apertura è invece coincisa con una recrudescenza della pandemia. «Da noi c'è stato solo qualche caso episodico, spesso dovuto ai figli asintomatici che contagiavano le mamme, ma nulla oltre il livello di guardia».

A Oderzo saloni di parrucchieri ed estetiste aperti domenica. La sindaca Maria Scardellato con la sua ordinanza permette di poter tenere aperte queste attività. Quella di domani, infatti, è lultima giornata in cui i professionisti delle cure alla persona potranno tenere aperto. Da lunedì si entra in zona rossa che rimarrà attiva per tre settimane, con le conseguenti chiusure.

Larrivo del lockdown era nellaria, tanto che parrucchieri, barbieri ed estetiste hanno cercato di organizzarsi per tempo. Per dare le maggiori risposte possibili ai clienti, restando al lavoro fino a tardi. «Tutto spingeva in quella direzione -dice sconfortato Armando Sartori, presidente di Confartigianato Oderzo-Motta- e così questi artigiani hanno cercato di organizzarsi come hanno potuto. Dispiace moltissimo, ancora una volta viene colpita in modo molto pesante una categoria di operatori che ha già dimostrato di essere più preparata di altre a gestire l'emergenza.. Nel 2020 sono stati fra gli ultimi a poter aprire. È paradossale dato che queste attività hanno nella pulizia e nelligiene i loro valori fondanti. È molto triste perchè il primo lockdown cè stato esattamente a marzo 2020. Allora eravamo fiduciosi. E trascorso un anno e non è cambiato nulla. Sembra davvero un film già visto, ma ormai il dado è tratto: non ci rimane che la speranza del vaccino».

