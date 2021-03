GLI ARTIGIANI

TREVISO Da lunedì scorso con l'entrata in vigore della zona rossa in Veneto, sono tra le attività che hanno (di nuovo) dovuto abbassare la saracinesca. Tra parrucchieri, barbieri, estetisti e altre ditte dei servizi alla persona della Marca monta la protesta. Lo sa bene Enrico Foffani, referente per la categoria di Cna Treviso: in questi giorni il suo telefono bolle, per le chiamate di imprenditori infuriati per lo stop giunto in un momento di naturale ripresa del lavoro e sempre più delusi per la sensazione che il governo si disinteressi della loro situazione. Il nuovo fermo rischia di compromettere il già delicato stato finanziario di molte aziende.

IL NODO

Di contro, ben poche avrebbero la possibilità di accedere di nuovi ristori, previsti con un calo di fatturato pari ad almeno un terzo. Per questo la Cna chiede di riaprire: «È intollerabile la totale disattenzione del Governo nei confronti delle imprese di acconciatura ed estetica ribadisce il rappresentante dell'associazione artigiana - Sono incomprensibili le disposizioni contenute nel Dpcm del 2 marzo, relative alle zone rosse, che hanno confermato la chiusura dei centri estetici e addirittura revocato l'autorizzazione all'apertura dei saloni di acconciatura, concessa dagli ultimi decreti».

I NUMERI

Le imprese artigiane del comparto, con sede in provincia, a fine 2020 ammontavano a 3.041: secondo la rilevazione della Camera di commercio, rispetto all'anno precedente il calo risulta di 42 unità. A far salire la frustrazione degli imprenditori il fatto che saloni di acconciatura e centri estetici, nei mesi scorsi, avevano adottato tutti i dispositivi e le procedure per poter operare in sicurezza, per addetti e clienti. E, infatti, spiegano i responsabili, non si sono registrati casi di contagi riconducibili a questi esercizi. Ciò nonostante è scattato il blocco. «Imporre la chiusura delle attività conferma il referente sindacale di Cna territoriale - rappresenta una condanna a morte per l'intero settore. Le imprese non riusciranno a resistere ancora per molto e la disperazione potrebbe scivolare lungo una china pericolosa. Chiediamo, pertanto, al Governo segnali immediati di attenzione, modificando le modalità per ottenere i contributi a fondo perduto e permettendo ad acconciatori ed estetiste di riprendere la propria attività anche in zona rossa».

LE PERDITE

Da un recente studio sui fatturati delle imprese, condotto dal Centro studi di Cna, emerge che nel 2020 il 94% delle realtà di acconciatura ed estetica ha registrato una perdita media di fatturato pari al 25% rispetto al 2019. Di queste, solo una su cinque potrebbe ricevere i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni se fosse mantenuta l'attuale soglia del 33% di perdita del fatturato. In tal caso, per le imprese di acconciatura ed estetica si profilerebbe, oltre al danno, anche la beffa di non vedersi riconosciuto il risarcimento. Con in più un paradosso: «La chiusura delle attività legali, sta provocando il dilagare dell'abusivismo denuncia Foffani -, con la rischiosa conseguenza che, proprio a causa degli abusivi che operano indisturbati senza rispettare alcun tipo di protocollo o misura di sicurezza, il virus possa diffondersi e con rapidità».

M.Zan

