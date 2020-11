L'ASSESSORE

TREVISO Una campagna di marketing interamente finanziata dal Comune, una gift card speciale e nuove facilitazioni sui parcheggi. Così Treviso prepara un Natale in supporto alle categorie economiche della città. Tutte proposte modulabili in caso di maggiore apertura delle maglie dei decreti o trasferibili interamente sul web. Una strategia insomma per far sopravvivere in negozi anche nel caso di ingresso in zona rossa. Così l'assessorato alle attività produttive cerca di rispondere alla fragilità del momento e alla precarietà di prospettiva che riguarda le settimane natalizie. Di tradizione, le migliori per gli acquisti. Il 24 novembre ci sarà la presentazione del Natale Incantato, il contenitore di eventi organizzato dall'assessorato alla cultura. E di seguito l'assessorato alle attività produttive presenterà alcune iniziative mirate per il commercio per favorire gli acquisti in città, come anticipa il vicesindaco Andrea De Checchi. Le vetrine già riportano sconti e oggetti natalizi. Ma questo è un Natale difficile da pianificare. «Dobbiamo essere pronti a rimodularci continuamente, quindi stiamo cercando una strada che abbia una propria efficacia. Nell'attesa che il virus possa regredire. Al momento abbiamo chiuso il quadro del Natale estetico, e siamo in fase di definizione di quello commerciale».

Possiamo anticipare qualche novità?

«Faremo delle presentazioni ad hoc, ma di sicuro posso dire che abbiamo studiato un marketing territoriale che porterà a un incentivo sul consumo nei negozi trevigiani. Un invito a premiare la città capoluogo per gli acquisti natalizi interamente finanziato dal Comune di Treviso».

Pare che stiate studiando anche una gift card che consenta scontistiche nei negozi associati e altre facilitazioni.

«È così, ne abbiamo parlato con i negozianti e stiamo elaborando le condizioni di adesione. Però preferirei essere più esaustivo quando il cerchio sarà chiuso».

L'altro elemento di facilitazione riguarda i parcheggi?

«Amplieremo decisamente le fasce di gratuità. Non ci sarà un giorno intero gratuito, ad esempio il sabato, perché questo non garantisce turnazione. In più giorni della settimana, con un occhio particolare al weekend, ci sarà la possibilità di usufruire della sosta gratuita».

Aprirete le Ztl?

«No. Credo che anche per monitorare i flussi le Ztl in questa fase vadano mantenute».

E la multiapp che dovrebbe mettere insieme sosta, ingresso ai musei e acquisti?

«È un progetto gestito dall'assessore Manera in cui anche la nostra app dei parcheggi dovrà confluire insieme ad altri progetti. Ma non se ne parla comunque per Natale».

Poi ci sarà il Natale incantato.

«Non è un'iniziativa di natura economica ma la bellezza e il decoro della città sono fondamentali anzitutto per respirare un po' di magia e di positività. Poi, chiaramente favoriscono gli acquisti».

Per questo avete mantenuto gli stanziamenti per le luminarie?

«Sì, abbiamo mantenuto la percentuale da integrare alle varie associazioni che in proprio si occupano di illuminare la città e ci siamo occupati delle stelle in acqua come gli scorsi anni. Anche Ascom ha fatto la sua parte. Le luminarie sono importanti oggi più che mai».

All'interno del progetto di marketing territoriale che ruolo avrà la somministrazione?

«I locali sono stati colpiti duramente dalla seconda ondata pandemica. Oltre ai plateatici gratuiti fino al 31 dicembre, il progetto di consumo a Treviso guarda in maniera importante a bar e ristoranti».

Ma se si scivolasse in zona arancione o peggio rossa?



«Ovviamente è ciò che non speriamo, ma è qualcosa che abbiamo previsto soprattutto nella modalità di acquisto. L'invito a premiare Treviso vedrà non un e-commerce ma una forma di acquisto da remoto nelle botteghe trevigiane in tutta sicurezza».

Se ci dovesse essere invece un allentamento delle restrizioni?

«Anzitutto ritengo che la situazione migliorerà da sola. Ma credo anche che in maniera coerente con l'atteggiamento assunto sino ad ora si potrà pensare a qualche piccolo evento in presenza».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA