PARCO DEL SILETREVISO Stanno per arrivare i primi, attesi e sospirati punti di ristoro lungo la Treviso-Ostiglia e la Greenway. Il Parco del Sile ne ha previsti sette. Adesso c'è la mappa. È stata delineata seguendo le indicazioni dei Comuni. «A Treviso, Silea, Casier e Casale non servirebbero grandi investimenti spiega Mauro Giovanni Viti, dirigente regionale e attuale commissario del Parco mentre per gli altri, da Vedelago a Morgano e Roncade, potrebbe essere necessario attendere di più».I PRIMI INTERVENTITreviso ha proposto di...