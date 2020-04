LE NOVITA'

TREVISO Parchi aperti dal 4 maggio con volontari e con precise fasce orarie. Questo l'indirizzo di Ca' Sugana per la fase 2 rivolta ai bambini. Il sindaco di Treviso sta spingendo perché i trevigiani, soprattutto i più piccoli, possano ritrovare un minimo di contatto con la natura in città. L'apertura dei parchi stando alle parole del sindaco Mario Conte sembra ormai vicina: «Ovviamente attendiamo le direttive regionali e governative, ma stiamo studiando dei protocolli per garantire la sicurezza». Fasce orarie per il gioco individuale e centri estivi con minigruppi all'aria aperta. Questi i desideri delle famiglie a cui sperano di poter dare risposta a brevissimo gli amministratori e gli operatori del settore. Centri estivi a impronta didattica, parchi aperti con ingressi contingentati, scuole per non più di 5 alunni in giardino e campus di condominio. Sull'onda lunga delle dichiarazioni di Elena Bonetti, ministro alle pari opportunità, ecco le proposte. «Siamo stati tra i primi a recepire il grido d'allarme delle famiglie e a porre il tema dei centri estivi con opzione didattica - afferma Silvia Nizzetto - ora stiamo valutando 3 possibili scenari. Quello che è certo è che i centri estivi comunali resteranno a 39 euro. Una delle più basse tariffe della regione».

LE PROPOSTE

Piccoli gruppi, turnazione e alleanza con parrocchie e società sportive: a questo sta pensando Coop Comunica, il soggetto che organizza i campus a Treviso e in molte altre realtà della regione. «Lo scorso anno abbiamo gestito 300 bambini nei campus comunali - conferma il presidente Matteo Marconi - ma siamo certi che aumenteranno. Mai come quest'anno c'è necessità dei centri estivi. Stiamo approntando diverse proposte. Anche perché le famiglie premono: in media riceviamo 15 telefonate al giorno per capire quali potranno essere gli scenari». La fase 2 fa paura, ma su una cosa tutti - amministratori e operatori - sono d'accordo: sarà fondamentale riappropriarsi di parchi e giardini, far vivere i bambini quanto più possibile all'esterno. «Vedo con favore la riapertura dei parchi urbani - conferma Nizzetto - magari con fasce contingentate e l'aiuto di una task force di volontari, dai nonni vigile alla protezione civile. Parchi e giardini hanno una funzione antistress, da utilizzare sia per i centri estivi sia per l'ora di gioco individuale con l'adulto».

LE STRATEGIE

Il Comune di Treviso concorda quindi con l'idea di Bonetti di prevedere «aree gioco individuali per riprendere una vita di comunità con novità come la distanza e l'igiene». Mascherine e guanti anche per le uscite ai centri estivi? «Sarà inevitabile». Coop Comunica sta cercando di organizzare un network di soggetti per proporre alle famiglie soluzioni estive che contemperino l'esigenza di mettersi in pari col programma (soprattutto per la scuola primaria), la necessità del confronto, lo svago creativo e lo sport. «Anzitutto abbiamo unito le forze interne mettendo insieme l'area scuola, l'area estate e l'area ambiente - prosegue Marconi - stiamo pensando a una soluzione mediana che preveda gruppi di 5 bambini: questo prevederà alta turnazione e maggiore personale. Per questo sarà importante dialogare con le parrocchie che tradizionalmente organizzano i Grest e le società sportive che prevedono campus». L'idea è quella di proporre il pacchetto unico. Il problema saranno i costi, perché se da un lato è sacrosanto l'indirizzo di non gravare sulle famiglie, dall'altro saranno raddoppiate le professionalità in campo. «I comuni stanno attendendo chiarimenti dal Governo - prosegue il presidente di Coop Comunica - il ministro ha annunciato di voler mettere in campo 35 milioni di euro attraverso dei bandi a sostegno di centri estivi, associazioni di volontariato e reti a sostegno delle famiglie. Gli amministratori confidano in questi aiuti per programamre l'offerta estiva». Coop Comunica pensa comunque ad una modalità che includa anche offerte su piattaforma. Non in misura prevalente se le normative ce lo concederanno. Perché l'esigenza primaria dei bambini oggi è quella di un confronto con i coetanei».

Elena Filini

