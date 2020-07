REVINE

Si dovrà pagare per lasciare la propria auto, o camper, in sosta nel parcheggio dell'area verde di Santa Maria o in quello a ridosso del parco del Livelet a pochi metri dalle rive dei laghi di Santa Maria e di Lago. Novità per tutti coloro che frequentano i laghi sul versante revinese. L'amministrazione comunale ha deliberato l'introduzione della sosta a pagamento nei due parcheggi, prevedendo una tariffa oraria e una giornaliera a favore di chi sosta più a lungo. Chi non vorrà pagare, dovrà scegliere altri parcheggi più distanti. «Già nel nostro programma di mandato avevamo indicato questa soluzione, che ora verrà attuata premette il sindaco Massimo Magagnin - La decisione è mossa per dare maggiore decoro alle due aree ed evitare che alcuni mezzi sostino per giorni togliendo così spazio ai reali fruitori dei laghi». Il provvedimento è stato messo nero su bianco, ma ancora non è entrato in vigore.

I TEMPI

«Abbiamo ordinato i parcometri prosegue il sindaco che dovrebbero arrivare entro fine mese, quindi da agosto partiremo con la sosta a pagamento. L'incasso verrà reinvestito in queste aree: nuovo ghiaino e rifare le staccionate. Così, speriamo che le aree siano maggiormente curate. Ci tengo a precisare che le tariffe scelte sono comunque più basse rispetto a quelle di altri parcheggi in simili contesti». Obiettivo primario è razionalizzare la sosta. La sosta a pagamento per il 2020 varrà fino al 31 ottobre, mentre nel 2021 dal primo aprile al 30 settembre.

LA SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione sarà dunque di un anno, quindi verrà fatto un bilancio. Le tariffe variano a seconda del mezzo e del giorno. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18, nelle due aree la sosta ha una tariffa di 50 centesimi l'ora per le auto, di 0,75 euro per i camper per i quali è vietato il campeggio e l'attendamento. Se ci si ferma al lago l'intera giornata, 4 euro per le auto, 6 per i camper. Sabato, domenica e nei festivi si paga dalle 8.30 alle 20. La tariffa è di 1 euro l'ora per l'auto, 1,50 per i camper, mentre per una giornata si pagherà 5 e 7,50 euro. Previste delle agevolazioni per i residenti che potranno fare richiesta in municipio del pass residenti da posizionare sull'auto, pass concesso gratuitamente per una targa per ciascun nucleo familiare, mentre per ogni auto aggiuntiva sono chiesti 10 euro. In occasione di manifestazioni o di celebrazioni di matrimoni potrà essere sospesa la sosta a pagamento. Inoltre la giunta ha istituito il divieto di transito, tranne autorizzati, nell'area a ridosso del Lido di Lago.

Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA