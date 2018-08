Paraluppi va in pensione: festa e brindisi ai Due Mori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOTREVISO Esce dalla giunta comunale, l'ultima per lui, terminata 15 minuti dopo le 18. Attraversa l'ingresso di Ca' Sugana e si avvicina ai Due Mori. Ad attenderlo una folla di colleghi, consiglieri attuali ed ex, assessori e sindaci. Uomo discreto, low profile, è visibilmente imbarazzato. Ma è evidente che la festa sia tutta per lui. Otello Paraluppi, mitico segretario generale dell'era Gentilini e seguenti, saluta i colleghi e va in pensione. Solo a Treviso ha trascorso 18 anni. «Io l'ho voluto perchè lui ha saputo...