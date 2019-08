Papà pedofilo, nel pc i segreti dei video choc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTATREVISO Muto. Davanti al giudice di Treviso che ieri lo ha interrogato per rogatoria nel carcere di Santa Bona, l'artigiano di 46 anni accusato di aver abusato della figlia di 2 per vendere poi i filmini hard, pare numerosi, sui circuiti dei pedofili australiani, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una mossa senz'altro consigliata dall'avvocato dell'uomo in attesa di prendere visione delle prove già in possesso degli inquirenti. Ma anche la presa di coscienza che ci sono pochi margini per avanzare pretese di innocenza:...