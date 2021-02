LA STORIA

TREVISO In classe con papà. Padri e figli compagni di scuola. Due generazioni alle prese con il mestiere di studente nello stesso istituto scolastico, stessa sezione, iscritti entrambi al medesimo anno, al tempo della didattica a distanza. Tra lezioni online e il desiderio di far ritorno presto in aula. Venti, trent'anni in più non sono poi così tanti quando la scuola non conosce età. Al punto che al corso serale dell'Istituto professionale statale Giorgi- Fermi di Treviso sono ben due le coppie di papà e figli tra i libri di scuola. A rispondere ormai da due anni presente all'appello in una classe quinta dell'indirizzo Trasporti serale c'è lo studente Walter Pozzatello, il primo papà. 49 anni, di giorno al lavoro come meccanico e riparatore di veicoli industriali compagno di classe di suo figlio Michael che di anni ne ha 19. Sempre nella stessa scuola, collegati al pc la sera dallo scorso settembre ci sono pure Hamid, Mounsif, il secondo papà, quarantenne originario del Marocco, di mestiere assistente agli anziani e il figlio Othmane da poco diciottenne:«Ognuno fa la sua vita da studente sia chiaro spiega Walter Tutto è cominciato quando ho deciso di lanciare a mio figlio una bella sfida dopo che aveva perso un anno di scuola. Gli ho detto: non vuoi più continuare a studiare? Bene, allora mi iscrivo a scuola pure io».

COMPAGNI DI CLASSE

Detto fatto. Entrambi con un diploma triennale di qualifica alle spalle gli studenti Pozzatello, senior e junior, hanno preso posto in aula: «Come genitore ho fatto questa scelta per incoraggiare mio figlio a non mollare mai. E come studente di ritorno a scuola l'ho fatto per poter ottenere il diploma al quale avevo dovuto rinunciare da giovane». E siccome non c'è due senza tre, quest'anno nella stessa classe - in didattica a distanza o in presenza che sia - ha preso posto anche Maria, 45 anni, che di Walter è la moglie e di Michael la mamma. Lei presente come uditrice, una modalità di frequenza scolastica senza l'obbligo di voti ed esami comunque messa in conto dalla scuola pubblica italiana: «È più brava di noi dice Walter I nostri compagni di classe di ritorno dopo qualche assenza le chiedono subito gli appunti delle lezioni».

DAVANTI AL PC

Prima campanella on line a meno un quarto alle sette di sera. L'ultima quando manca mezz'ora a mezzanotte: «Nella vita non si finisce mai di imparare dice Walter . Quando sento mio figlio dire al professore che non riesce a collegarsi per la lezione a distanza, non riesco a non controllare di persona, così come quando i miei giovani compagni parlano un po' troppo non riesco a non chiedere loro di fare silenzio. Dobbiamo dare il massimo che possiamo per far tesoro della scuola». Di padre in figlio, non ha perso tempo a dire sì al ritorno a scuola nemmeno Hamid. Lo ha fatto lo scorso settembre, quando si è presentato per iscrivere il figlio al serale, dopo che Othmane era arrivato un anno prima in Italia per ricongiungersi a mamma e papà. Per fare in modo di poter frequentare la scuola di sera ha persino chiesto di iniziare un'ora prima l'orario di lavoro: «Ho pensato possa essere utile a mio figlio studiare insieme confida papà Hamid E così potrò diplomarmi pure io. Perché avere un diploma in mano è importantissimo».

Alessandra Vendrame

