Paolini: «Non sento più mia Treviso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROTREVISO Treviso l'ha «vaccinato». Gli ha insegnato che «non puoi giudicare una città dalle ultime elezioni», quindi non puoi usare «il tuo pregiudizio» e non amare più un luogo «solo perché è cambiato un sindaco». Marco Paolini sorride, un guizzo birichino gli attraversa gli occhi mentre accarezza con voce calda la platea del Comunale poco prima di andare in scena e trasformarsi nel Calzolaio di Ulisse, lo spettacolo diretto da Gabriele Vacis che chiude oggi la sua tre giorni trevigiana. Sono passati più di vent'anni...