L'INIZIATIVA

MONTEBELLUNA Prende piede nella Marca la spesa in sospeso: conti aperti lasciati in negozi e supermercati per corpire le spese di chi ha bisogno ma non ha soldi. Si parte a Montebelluna. «Il caseificio Posmon, a nome del casaro Massimo e dei suoi collaboratori, in questo momento così difficile ha pensato nel suo piccolo di dare un contributo concreto alle persone che potranno trovarsi in difficoltà. Abbiamo attivato la cosiddetta Spesa Sospesa: noi faremo la nostra parte, Chi lo gradirà potrà accompagnarci con un piccolo contributo in occasione della propria spesa presso il caseificio. Un piccolo segno di solidarietà che potrà sicuramente donare un po' più di serenità ad alcuni». Il progetto è partito, nel caseificio di via Montegrappa a Posmon, ieri mattina. «Il patto è chiaro - dice Massimo De Lazzari, il titolare - i clienti mettono uno e io metto due. Già qualcuno si è fatto avanti, mentre mancano i richiedenti ufficiali. Pertanto, trattandosi, per quanto riguarda la disponibilità ad offrire, di clienti abituali, sono d'accordo che conterò su di loro non appena avremo individuato le persone da aiutare. La mancanza di richieste immediate peraltro non mi stupisce affatto: sia perché i primi problemi veri si coglieranno con gli stipendi di aprile, sia perché secondo me le persone più in difficoltà sono artigiani e commercianti. Molto spesso, si tratta di gente che farebbe di tutto pur di non chiedere. Penso però a chi viveva con la cassa e dalla sera alla mattina si è visto costretto a chiudere tutto». Ma Massimo De Lazzari è comunque già organizzato. «Ho già parlato con Don Antonio e gli ho chiesto di segnalarmi i casi. Del resto, già prima di questa emergenza avevamo l'abitudine di aiutare le persone in difficoltà, nel nostro piccolo. Siamo solamente un microscopico caseificio con annesso spaccio, ma alle volte basta poco per rendersi utili».

SANTA LUCIA DI PIAVE «Ho visto un video di persone disperate perché non avevano soldi per fare la spesa e spero che nessuno mai si trovi in questa situazione. Il pomeriggio avrei dovuto ricevere comodamente la spesa a casa e questa cosa mi ha fatto venire ancora di più il magone, così ho pensato di fare qualcosa e di lasciare al supermercato una piccola somma di denaro per contribuire alla spesa di chi è in difficoltà». Riassume così il suo gesto di solidarietà una cittadina santaluciese che ha attivato in paese una sorta di spesa sospesa. Così da giovedì scorso alla cassa del supermercato Crai c'è una somma di denaro a disposizione di chi in questo periodo è in difficoltà, persone che magari prima non lo erano e che quindi non ricevono altri aiuti, ma che a causa di questa situazione si ritrovano senza fonti di guadagno e sostentamento. Ho una figlia disabile che devo accudire sempre, quindi non posso aiutare la mia comunità in altro modo. L'ho fatto così e mi sono sentita bene».

Elisa Giraud

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA