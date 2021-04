Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI APPUNTAMENTITREVISO Pandemia, didattica a distanza e smart working: lo Spazio Famiglia del Comune di Treviso propone per il mese di aprile tre incontri online gratuiti per approfondire le forme di sostegno erogate dall'INPS in questo periodo di emergenza e favorire così la conciliazione tra famiglia e lavoro.GLI AIUTISi parte oggi alle ore 18, con l'appuntamento Misure di sostegno per le famiglie in tempi di covid-19: bonus...