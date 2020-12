IL NODO

TREVISO I negoziati tra Gran Bretagna e Unione europea sono allo sprint finale, al di là dell'esito, però, una cosa appare ormai chiara: la Brexit avrà comunque un impatto sulle esportazioni delle imprese trevigiane e padovane. Ma se non si raggiungerà un accordo tra le parti, le ripercussioni si annunciano molto pesanti: sono a rischio 220 milioni di euro di export oltre Manica dalle due province già nel solo prossimo anno. A fare la stima è Assindustria Venetocentro: la Gran Bretagna è il quarto mercato estero di destinazione delle merci prodotte nei due territori. Proprio nel 2019, le vendite ai sudditi di Sua Maestà hanno toccato livelli record: un miliardo e mezzo, più del doppio dei 735 milioni di dieci anni prima. Tra i settori in prima fila: macchinari, alimentari e bevande (per il prosecco, ad esempio, i paesi britannici rappresentano uno dei principali bacini a livello assoluto), arredo.

LE PREVISIONI

Nonostante il rallentamento provocato dal Covid-19 e dal lockdown sul commercio internazionale, nei primi nove mesi del 2020 gli scambi con Londra hanno riguardato ancora il 45,7% delle imprese manifatturiere nostrane. Il 42,6%, però, prevede export in calo nei prossimi mesi. Timori che, purtroppo, rischiano di rivelarsi ancora più concreti in caso della cosiddetta hard Brexit, ovvero di un'uscita del Regno Unito dalla comunità europea senza un'intesa bilaterale. «Il no deal comporterebbe effetti economici pesanti, a maggior ragione in uno scenario di scambi già penalizzato dal Covid-19 confermano Marco Stevanato, Vicepresidente delegato a Fisco, Dogane e Alessandra Polin, consigliere delegata all'Internazionalizzazione dell'associazione degli industriali trevigiani e patavini -, e difficoltà operative ulteriori per le nostre imprese, dovendo seguire profili e regole doganali in vigore con i Paesi terzi». A livello nazionale, secondo l'analisi elaborata da Sace, un addio inglese senza aver definito un compromesso condiviso provocherebbe un calo delle esportazioni dal Belpaese verso quel mercato pari al 12,1 per cento nel 2021, anziché la prevista crescita del 5,3%, dilapidando circa 3,7 miliardi di euro di valore.

IL SUPPORTO

L'effetto sui flussi di beni e servizi dalla Marca e dal padovano, in proporzione, sarebbe altrettanto negativo. «I nodi principali sono gli adempimenti, i dazi e i profili contrattuali, anche perché molte aziende che esportano in Uk non hanno esperienza analoga con i Paesi extra-Ue. Come Assindustria Venetocentro siamo impegnati ad offrire a tutte le imprese che operano con il mercato britannico la migliore assistenza e le soluzioni operative più indicate, anche alla luce delle semplificazioni doganali previste per gli operatori dall'Ue. Farsi trovare preparati sarà fondamentale». L'associazione ha promosso oggi un seminario on line sul tema: a riprova dell'interesse suscitato tra le aziende nostrane, sono già più di cinquecento le iscrizioni. Il compito di orientare le aziende nelle varie questioni in ballo e di cercare di offrire soluzioni operative (attraverso l'analisi di specifiche casistiche), è affidato all'Avvocato Benedetto Santacroce, esperto di diritto tributario e doganale, presidente del centro studi del Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali, e all'avvocato Lorenzo Lodoli, esperto di contenzioso tributario. La vicenda, peraltro, è ormai alla stretta finale: dal primo gennaio 2021. comunque vadano le trattative, finirà il periodo transitorio e la Gran Bretagna sarà a tutti gli effetti un Paese terzo e non più uno Stato membro dell'Ue. La conseguenza più eclatante sarà l'applicazione reciproca dei dazi sulle merci che saranno esportate dall'Ue nel Regino unito e viceversa, nel caso di mancato accordo. E una serie di nuovi adempimenti e procedure operative in materia doganale, di Iva, accise e regole extratributarie che per le imprese costituiranno il primo banco di prova. «Insomma, una sfida tutta nuova per le imprese ribadiscono da Assindustria Venetocentro -, che necessita di un attento monitoraggio ed un accompagnamento consapevole, anche per sfruttare tutti i benefici che le semplificazioni doganali e fiscali consentono per agevolare l'import-export».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA