LA POLEMICA

TREVISO «Togliere la panchina? Non è la soluzione adeguata, meglio sistemare la zona». La decisione del sindaco di Treviso Mario Conte di risolvere il problema di degrado a ridosso della scuola elementare Manzoni di via Sant'Antonino facendo rimuovere la panchina su cui, di notte, qualcuno bivacca, lanciando bottiglie, immondizia, cartacce, non piace a tutti. Un provvedimento di gentiliniana memoria che, secondo un passante, equivale a tagliare l'albero perché perde le foglie. Bivacchi, certo, ma anche segnali di inciviltà che arrivano dai soliti insospettabili, visto che «nei cestini finiscono anche rifiuti di casa, quelli che dovrebbero andare nei bidoncini», come sottolinea un'altra residente.

IL SOPRALLUOGO

Problema che l'ex vicesindaco, oggi consigliere del Partito Democratico Roberto Grigoletto, dice essere generalizzato lungo la via principale che attraversa il quartiere. «Abbiamo visto che il sindaco ha effettuato un sopralluogo all'area a ridosso della scuola commenta ma mi auguro che abbia fatto una passeggiata lungo l'intera via Sant'Antonino, dove, nei cestini pubblici, vengono sistematicamente abbandonati interi sacchi di rifiuti». Scene che in passato venivano puntualmente denunciate. «Nel precedente mandato, alcuni consiglieri che fanno parte dell'attuale maggioranza fotografavano di continuo queste situazioni sottolinea Grigoletto - ma la realtà era completamente diversa, visto che noi pretendevamo da Contarina interventi puntuali per rimuovere questi sacchetti. Chiedo quindi al sindaco di fare altrettanto e di far intervenire Contarina subito».

L'IRONIA

Luigi Calesso di Coalizione civica, ironizza sullo schieramento di forze di fronte alla panchina di Sant'Antonino, causa dell'insozzatura dell'area limitrofa. «Mi pare - dice Calesso - che per gli amministratori in questione si sia trattato più dell'ennesima photo opportunity che della reale necessità di un sopralluogo visto che poi la decisione è stata quella di togliere la panchina, misura che non richiedeva certo la presenza fisica dei vertici dell'amministrazione cittadina. Provvedimento che non porterà a nulla - continua - più utile sarebbe tentare di capire chi e perché ha questi comportamenti». Conte, dal canto suo, è parso determinato. La posizione di panchina e cestino, a pochi passi dal cortile della scuola, causano disagi che vanno immediatamente risolti. Tanto più, ripete, che quell'angolo non viene utilizzato per riposarsi, ma per bere, sporcare e altro ancora. (l.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



