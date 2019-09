Palio inedito sull'erba con finale a quattro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELFRANCOSi riaccendono i riflettori sul palio, oggi arriva la grande sfida con una formula tutta nuova. Il palio del Castel d'amore si disputerà in via eccezionale sull'erba e vedrà un'inedita finale a quattro. Il via alla giornata di recupero del palio, saltato a fine agosto per maltempo, sarà alle 15.30 con il corteo storico che partirà da piazza Fusinato, attraverserà il centro e arriverà al campo della sfida attraversando porta Cittadella e un tratto di via Filzi. Una volta arrivati nei pressi degli spalti di nord ovest, ciascun...