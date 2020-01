PAESE

Mancano solamente venti metri. Eppure la distanza tra la pista ciclabile che si ferma in via Kennedy e quella che si arresta in via San Pio X a Castagnole sembra incolmabile. In mezzo c'è il passaggio a livello della linea ferroviaria Treviso-Montebelluna: una strettoia estremamente pericolosa per chi si sposta a piedi o in sella alla bicicletta. Ma realizzare il pezzettino che manca all'altezza dei binari per congiungere i percorsi per le due ruote, già predisposti all'unione, pare davvero una missione impossibile. Il Comune ci sta provando da tre anni. Per il momento, però, senza successo. I problemi non sono tanto tecnici, quando di natura burocratica: «Manca il via libera delle Ferrovie», dicono dal municipio. «Sono tre anni che combattiamo per riuscire a realizzare quel pezzettino di pista ciclabile mancante. E nel frattempo i costi sono praticamente triplicati -conferma Francesco Pietrobon, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici- non si riesce a trovare la quadra per attraversare la ferrovia. Il progetto per la sostituzione dei tratti di asfalto tra i binari con dei pannelli di acciaio avrebbe potuto agevolare l'intervento di unione delle due piste ciclabili. Invece non ha fatto altro che allontanarlo ulteriormente».

PAZIENZA FINITA

La pazienza del municipio ormai è ai minimi: non si chiede un sottopassaggio ferroviario, che prevederebbe un progetto faraonico, ma solo la possibilità di ricavare lo spazio all'altezza della linea ferroviaria, allargando il passaggio a livello, per riuscire finalmente a unire le due piste ciclabili, senza più costringere pedoni e ciclisti a uscire dall'area protetta e a transitare sul ciglio della strada provinciale, lì particolarmente stretta e trafficata. La pista ciclabile di via Kennedy, sul versante del centro di Castagnole, parte dall'incrocio con via Ongarine. Quella di via San Pio X, dall'altra parte delle sbarre, accompagna praticamente tutto il tratto tra la ferrovia e l'incrocio da Oro sulla Feltrina. Rendere più semplice l'attraversamento dei binari anche per chi non è a bordo di un'auto, oltre a una questione di sicurezza, avvicinerebbe due parti di paese che ora sembrano lontane. Non è la prima volta che il Comune si trova invischiato in simili problemi di natura burocratica. L'ultimo inghippo ha riguardato la vecchia centralina della Telecom di piazza Andreatti. Il municipio voleva acquisirla per poi abbatterla, in modo da portare a realizzare la grande piazza da 10mila metri quadrati in centro. Ma il via libera della società della telefonia si è fatto desiderare, fino a rischiare il blocco totale del cantiere.

Mauro Favaro

