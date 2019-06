Padre padrone: pestata anche la moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOARCADE Quel padre padrone, che ha cosparso la figlia di benzina brandendo un accendino senza per fortuna riuscire ad accenderlo, non era nuovo a episodi del genere. Violenze verbali e fisiche contro la figlia 15enne colpevole, a suo dire, di voler vivere come i coetanei. Castigata soltanto perchè desiderava indossare abiti all'occidentale, compresi jeans troppo stretti che mettevano in risalto le sue forme di adolescente. Che chiedeva di poter uscire con gli amici, che coltivava il sogno di essere uguale a tutte le compagne di...