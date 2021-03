Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZATREVISO «Nell'emergenza vedo molta umana sofferenza, persone che muoiono in una desolazione straziante e poi il dolore dell'isolamento. Il contatto che fa parte della vita umana interrotto. Per uscire da questa situazione ci vuole grande coraggio, in modo da poter dare aiuto a chi è in difficoltà. Ed ecco che la fede può diventare testimonianza». A spiegare gli effetti benefici di una cura chiamata coraggio al tempo del...