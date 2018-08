Padre di tre figli, lavorava in azienda da oltre 12 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CORDOGLIOSALGAREDA Un pugno contro il muro perché il dolore provato in quel momento è insopportabile. Alla fine si fa male ad un polso e sarà oggetto di cure del personale sanitario. Ma lo strazio che prova nel cuore è infinitamente più terribile. Ha appreso così la morte del fratello, direttamente in azienda. Alla 3B lavorano infatti anche il fratello e il nipote di Shpejtim Gashi, schiacciato da un robot. Proprio il fratello, dopo aver saputo della tragedia, si è infortunato al polso per aver picchiato il pugno contro al muro. Il...