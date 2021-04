Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un anno fa, più o meno in questo periodo, la notizia era che OVS aveva tutta l'intenzione di disdire il contratto d'affitto e lasciare la sua storica sede a due passi da piazza dei Signori. Troppo caro l'affitto, soprattutto in tempi di pandemia. Un anno dopo l'aria è totalmente cambiata. OVS non solo ha deciso di restare, dopo aver trovato un accordo con i proprietari dell'immobile, ma ha anche provveduto a rinnovare i locali. Mesi di...