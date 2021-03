(ef) Vaccino per gli ultra ottantenni: l'amministrazione comunale prevede infatti per loro un trasporto gratuito. Si tratta di una bella iniziativa che mette insieme il mondo del volontariato e il Comune e arriva in supporto ai molti cittadini con più di 80 primavere che devono sostenere proprio in questi giorni la vaccinazione. Poiché il punto di riferimento dove sottoporsi all'iniezione si trova a Villorba, chi ne fa domanda potrà essere accompagnato dai volontari, come spiega una nota diramata pochi giorni fa proprio dal Comune. «L'amministrazione comunale - si legge nell'informativa - per facilitare l'accesso al Cvp rende disponibile a tutti i cittadini over 80 anni (classe 1941, 40, 39 ...) un servizio completamente gratuito di trasporto». Il servizio, come detto, è garantito dai volontari del coordinamento volontariato Treviso Sud, dell'associazione il Pesco e dell'Acra. Sarà possibile chiamare il numero 3891979193 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 per prenotare il servizio che garantirà di raggiungere il Cvp in completa autonomia e tranquillità. Il centro di vaccinazione di popolazione per il Comune di Mogliano Veneto, per coloro che non usufruiranno del servizio, si trova al bocciodromo di via Nobel.

