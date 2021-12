L'ANNIVERSARIO

TREVISO Dire Capello a Treviso è dire vista. Il marchio storico per gli occhiali compie 70 anni: di qui sono passate tantissime generazioni di trevigiani, dai vip agli sportivi, dal mondo della cultura al pop. Un buon compleanno che sarà festeggiato un po' in sordina, ma non troppo. Oggi gli storici negozi Ottica Capello di Treviso, insieme agli altri 20 del gruppo Capello, festeggiano con un concorso a premi, con estrazione a metà marzo 2022, dedicato ai clienti e aperto a tutti coloro che vorranno partecipare che prevede, oltre a premi settimanali, l'estrazione finale di una Fiat 500 Hybrid. «Le attuali contingenze sanitarie purtroppo non consentono di poter festeggiare l'evento sollecitando una nutrita partecipazione, come il Gruppo avrebbe desiderato - spiega il direttore marketing e socio del gruppo Stefano Brocca - Sarà tuttavia presente, all'esterno del negozio di piazza San Leonardo, una postazione di radio Company che animerà il pomeriggio e alle 18 sarà con noi il sindaco di Treviso».

LA STORIA

Una bottega storica che racconta bene una storia d'impresa a Nordest. Settant'anni, due generazioni e un progetto imprenditoriale che da Treviso ha conquistato il Veneto. È una storia di famiglia, prima di tutto. Lorenzo, primo ad aprire un negozio di ottica, veniva da un casato già impegnato da generazioni nel mondo dell'ottica. Originario di Torino e diplomato alla scuola professionale di Ottica di Milano, in giovane età si trasferisce a Treviso, dove trova l'amore, e decide di aprire un negozio di ottica insieme alla moglie Gemma. Così, nel 1951 nasce il primo punto vendita di ottica Capello, in via Martiri della Libertà, proprio a fianco dello storico palazzo che oggi ospita l'attuale Ottica Capello. Negli anni 70, con la seconda generazione di ottici Capello, rappresentata da Ermanno e Dario, viene aperto un secondo negozio in Calmaggiore, un'operazione che segna il primo passo verso la nascita del Gruppo Capello, con il passaggio dalla dimensione familiare a quella di gruppo aziendale.

LA CRESCITA

Negli anni successivi, la famiglia Capello intraprende un importante progetto imprenditoriale che porta oggi il gruppo ad avere 100 dipendenti e 22 negozi dislocati nei più importanti centri delle province di Treviso, Venezia, Vicenza, Pordenone, Padova e Trento, coordinati da una struttura centrale con sede in una villa storica a Ponzano Veneto che cura gli aspetti di marketing e comunicazione, commerciali, amministrativi, gestionali e di formazione del personale. Il gruppo è stato tra i partner di Camminare per la vita, il format benefico promosso dall'ex campionessa di sci Deborah Compagnoni e da sempre opera in grande vicinanza con il mondo dello sport.

Elena Filini

