OSSERVATI SPECIALE MOTTA / MEDUNA (gr) Per tutta la giornata il livello della

OSSERVATI SPECIALEMOTTA / MEDUNA (gr) Per tutta la giornata il livello della Livenza a Motta si è alzato di circa 30 centimetri, ossia dai tre metri di ieri alle 8 ai 3,30 metri delle 17. Nel mottense non c'è mai stato un reale pericolo. A mezzogiorno la segnalazione del sindaco Alessandro Righi: «Ma la situazione è sotto controllo e non implica alcun allarme per la sicurezza della popolazione. La situazione è costantemente monitorata». Stessa cosa nella vicina Meduna, anche se qui il sindaco ha firmato un'ordinanza di sgombero per via...