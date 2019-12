Ospedali di Marca, 13 bollini rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tre bollini rosa per l'Ospedale Ca' Foncello di Treviso, due bollini rosa per gli ospedali di Oderzo, Montebelluna, Castelfranco, Conegliano e Vittorio Veneto: questo il riconoscimento assegnato oggi all'Usl 2 da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Fondazione Onda, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla...