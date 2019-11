Ospedale, pronta la lista «Ci servono 50 medici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ORGANICO TREVISO Alla ricerca di oltre 50 medici da inserire nei reparti degli ospedali trevigiani. Tanti sono quelli che consentirebbero all'Usl della Marca di non dover più ricorrere agli specialisti a gettone, conosciuti pure come camici grigi, supplenti o freelance, attraverso il pagamento di servizi in libera professione, pescando anche da cooperative private. Il conto è stato fatto direttamente da Francesco Benazzi. LA LISTA«Complessivamente ci servono 15 anestesisti, 12 ginecologi, 8 pediatri, 6 radiologi, 12 psichiatri, per i...