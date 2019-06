Ospedale e Cup unico «Con lo Iov più visite»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRESIDIO CASTELFRANCO «Quello di Castelfranco sarà un unico grande ospedale: i cittadini non si accorgeranno nemmeno se accederanno ai servizi dell'Usl della Marca o dell'Istituto oncologico Veneto. Per loro non cambierà nulla. Entro la fine dell'anno decollerà il Cup unico, il sistema unico delle prenotazioni: ai pazienti verrà proposto il primo appuntamento libero, senza differenze tra Usl e Iov». Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, tratteggia il futuro prossimo dell'ospedale di Castelfranco, di...