MONTEBELLUNA Cinque medici in servizio nella Medicina Covid dell'ospedale di Montebelluna sono stati contagiati dal coronavirus. Ora sono in isolamento domiciliare. E intanto, davanti alle assenze forzate, una parte dei turni di guardia all'interno del reparto che ospita i pazienti positivi viene coperta dagli specialisti dell'Ortopedia, Chirurgia, Pediatria e Angiologia. Si andrà avanti così fino al 7 gennaio, quando nell'unità di Medicina dovrebbero arrivare tre nuovi medici individuati dall'Usl della Marca attraverso i bandi per la libera professione e per il tempo determinato. «Cinque medici sono risultati positivi al Covid: tre di Castelfranco e due di Montebelluna. Si suppone che i contagi siano avvenuti all'esterno dell'ospedale fanno il punto dall'azienda sanitaria vista l'urgenza, abbiamo richiesto supporto a tutto il personale medico e chirurgico per coprire le guardie fino a 7 gennaio. In particolare ai medici dell'Angiologia, Pediatria e Chirurgia. Grazie alle disponibilità, siamo già riusciti a gestire i turni».

La situazione resta complessa a Montebelluna. L'ospedale è il riferimento di uno dei territori, quello del distretto di Asolo, più colpiti dalla seconda ondata del coronavirus. I pazienti ricoverati rimangono sempre oltre quota 100. Quando non bastano i letti in Medicina e Geriatria, si ricorre ad appoggi in altri reparti, nel rispetto delle misure di precauzione contro la diffusione del Covid. Lo scorso 17 dicembre proprio nell'ospedale di Montebelluna c'è stato il sopralluogo degli ispettori inviati dal ministero della Salute per verificare il grado di assistenza garantito ai pazienti. Detto che si lavora costantemente sotto pressione, ad oggi non sono state evidenziate particolari criticità.

La conferma arriva anche da chi come Edoardo Scarpis, 74 anni, storico riferimento degli studi fotografici Scarpis di Montebelluna e Cornuda, è stato ricoverato nei reparti Covid per oltre due settimane, con la mascherina dell'ossigeno a supportare il respiro affannoso a causa della polmonite sviluppata in seguito al contagio da coronavirus. «L'assistenza non mi è mai mancata: non mi sono mai sentito lasciato solo assicura Scarpis medici, infermieri e operatori faticano sotto le bardature, ma sono stati sempre più che presenti, e sempre con un sorriso. Sono stato ricoverato per 17 giorni. E pur nella complessità del momento, ho trovato un ospedale che ha funzionato perfettamente». «Il personale è sempre stato tutto bardato, dalla testa ai piedi, con camici, mascherine, visiere e guanti racconta il 74enne io sono stato ricoverato in tre diverse stanze doppie. Sono passato per il pronto soccorso, poi sono stato trasferito al primo piano, in quella che era la Medicina, e di seguito al terzo, nella vecchia Geriatria. Non ho mai notato alcun problema: ho sempre avuto l'impressione che tutto funzionasse normalmente. Il lavoro è tanto, certo. Ma non posso che ringraziare tutto il personale che lavora davvero in modo veloce, puntuale ed efficiente. Sono semplicemente meravigliosi». Scarpis aveva iniziato a sentirsi poco bene dal 4 novembre. Il tampone eseguito nel Covid Point dell'ex Velo di Altivole ha confermato il contagio. Dopo pochi giorni ha cominciato a desaturare. Da qui la decisione di rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna, dove è rimasto ricoverato fino alla fine di novembre. «Adesso sto bene. Magari posso sentirmi un po' stanco verso sera, ma non ci sono problemi conclude ringrazio con tutto il cuore il personale che mi ha assistito nel migliore dei modi. È giusto che sappiano che i pazienti sono riconoscenti: l'ospedale funziona al meglio grazie a loro».

