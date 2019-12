Ospedale di comunità, ultimi ritocchi: il via a febbraio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITA'TREVISO Verrà aperto a Treviso il primo ospedale di comunità della Marca. Dopo una serie di ritardi, sono iniziati i lavori per allestire la nuova area nell'edificio che sorge proprio davanti all'ingresso principale del Ca' Foncello. L'obiettivo è concludere l'intervento per gennaio in modo da riuscire ad aprire i battenti del nuovo reparto nel mese di febbraio. Qui ci saranno 30 posti letto. Il lavoro verrà coordinato da un geriatra, a turno, dello stesso ospedale di Treviso. Mentre il servizio infermieristico verrà affidato a...