(P. Cal.) Dagli orti sociali del parco dello Storga spariscono le verdure appena coltivate, regolarmente rubate da mano ignota nel corso della notte. Ad essere depredato è anche il fazzoletto di terra coltivati dai volontari dell'associazione Veneti schiacciati dalla crisi, che li utilizza per alimentare il banco solidale dove vengono distribuiti alle famiglie che, in questo periodo, faticano anche a mettere assieme quanto basta per fa una...