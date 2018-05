Orti su misura per anziani e disabili tre quartieri uniti da un progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVA ISRAATREVISO Un orto speciale accessibile anche agli anziani. È stato inaugurato nel centro servizi Residenze Città di Treviso dell'Israa nel quartiere di Santa Bona. La terra è contenuta in speciali cassoni rialzati, in modo che tutti possano coltivare il loro piccolo appezzamento: le persone che ancora si muovono senza problemi, così come quelle che si spostano in carrozzina o quelle non più autosufficienti.TAGLIO DEL NASTROIl taglio del nastro ha segnato la fine di un progetto che ha coinvolto diverse realtà tra i...