Orti sociali di via Vanzo ancora senza pretendenti

MOGLIANOOrti sociali di via Vanzo: a oggi ancora nessuna richiesta di assegnazione. I 21 nuovi appezzamenti erano stati inaugurati, la scorsa primavera, in zona attrezzata, e poi destinati a pensionati e giovani coppie. Il bando resterà aperto fino al 6 settembre, ma nessuno ha ancora chiesto di poterli utilizzare. «Diciamo che stiamo scontando un po' le vacanze ma anche la fretta di sapore elettorale con cui chi ci ha preceduto ha chiuso la partita degli appezzamenti di via Vanzo», commenta il nuovo assessore al sociale Giuliana Tochet,...