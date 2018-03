Ordinanza copia incolla Mascolo: «Ora querelo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Il giudice Angelo Mascolo ha preso carta e penna ma questa volta non per scrivere una ordinanza, decidere di un rinvio a giudizio o sentenziare su un rito abbreviato, quanto per preparare querele contro chi lo avrebbe, a suo dire, diffamato. La vicenda è quella dell'ordinanza copia e incolla, il provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luca Furlan, che la Procura ha indagato con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di Elda Tandura. Tutto annullato dal Tribunale del Riesame su...